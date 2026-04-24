ULTIME NOTIZIE 24 APRILE 2026

Design Week, spazi che reagiscono: Elena Brovelli in SAG'80

Milano, 24 apr. (askanews) - In occasione della Milano Design Week 2026, SAG'80, in dialogo con gli spazi Maxalto - Arclinea di via Boccaccio, ha ospitato "Study in Tension", la pratica progettuale di Elena Brovelli, che ambisce a ridefinire il rapporto tra materia, spazio e percezione.

"Abbiamo voluto accogliere Elena Brovelli e il suo Study in Tension - ha spiegato ad askanews Alessandro Perrino, architetto in SAG'80 - in modo molto semplice. Questo è stato tratto da un equilibrio tra ciò che abbiamo noi nei nostri progetti e ciò che l'artista mette nei suoi quadri, nelle sue opere tra forma e funzione. I suoi prodotti, suoi portali in buona sostanza non fanno altro che reagire all'interno dei nostri ambienti, dei nostri progetti. Danno completezza a questo".

Al centro della ricerca di Brovelli c'è una superficie tessile elastomerica sottoposta a tensione, pressione e vincolo. Non un supporto passivo, quindi, ma un dispositivo capace di generare configurazioni sempre diverse. Forme concave, pressioni invisibili, volumi convessi: linee essenziali che emergono come esito di un equilibrio dinamico, non imposto ma negoziato. Perché ogni intervento nasce da una relazione diretta tra materia, forza e limite. "Questi portali di Elena - ha aggiunto Perrino - non decorano la casa, decorano l'appartamento, non decorano la zona, ma attivano la zona. E' un'esperienza, ecco".

La collaborazione con SAG'80, ci hanno spiegato, si sviluppa come continuità e non come intervento episodico. Brovelli entra in una grammatica progettuale che unisce design e ricerca materica, in cui l'oggetto perde centralità a favore proprio dell'esperienza.

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