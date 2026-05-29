ULTIME NOTIZIE 29 MAGGIO 2026

Deschamps: ci vedono già in finale ai Mondiali. Non mi piace affatto

Clairefontaine-en-Yvelines (Francia), 29 mag. (askanews) - "La gente sta già pensando al 19 luglio, e questo non mi piace affatto", ha dichiarato Didier Deschamps, allenatore della nazionale francese, che sta iniziando la preparazione per i Mondiali del 2026 al centro di allenamento di Clairefontaine, aggiungendo che "prima di pensare a tutto ciò che accadrà lassù, ci sono passi importanti da compiere".

"Non voglio negare che siamo tra i favoriti. Siamo superiori alle altre nazioni, come prima di ogni grande Coppa del Mondo? Logicamente, ci sono 7 o 8 squadre con quell'ambizione, solo una la raggiungerà - ha aggiunto - Non si tratta di scappare; l'ambizione è essenziale, così come la competitività. C'è una parola importante: umiltà"

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