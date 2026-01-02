Derubava anziani al bancomat: arrestato nel Pinerolese

Pinerolo (Torino), 2 gen. (askanews) - Avvicinava gli anziani mentre prelevavano contanti al bancomat, fingendo di aiutarli. Poi li distraeva e si impossessava del denaro appena erogato. In alcuni casi utilizzava anche le loro carte di pagamento.

È accusato di quattordici furti aggravati e di utilizzo indebito di carte di credito un uomo di 37 anni, residente a Pinerolo, arrestato nei giorni scorsi al termine di un'indagine dei Carabinieri.

L'inchiesta è partita dalla denuncia di un ottantenne, derubato di 800 euro durante un prelievo presso uno sportello automatico di una banca di Pinerolo. Le immagini di videosorveglianza e le successive segnalazioni di altre vittime hanno permesso di ricostruire un modus operandi sempre uguale: avvicinare persone anziane, sole, convincerle che il bancomat non funzionasse e sottrarre il denaro.

Nella maggior parte dei casi le vittime si accorgevano del furto solo in un secondo momento, dopo aver riscontrato movimenti sospetti sulle proprie carte.