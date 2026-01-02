ULTIME NOTIZIE 02 GENNAIO 2026

Derubava anziani al bancomat: arrestato nel Pinerolese

Pinerolo (Torino), 2 gen. (askanews) - Avvicinava gli anziani mentre prelevavano contanti al bancomat, fingendo di aiutarli. Poi li distraeva e si impossessava del denaro appena erogato. In alcuni casi utilizzava anche le loro carte di pagamento.

È accusato di quattordici furti aggravati e di utilizzo indebito di carte di credito un uomo di 37 anni, residente a Pinerolo, arrestato nei giorni scorsi al termine di un'indagine dei Carabinieri.

L'inchiesta è partita dalla denuncia di un ottantenne, derubato di 800 euro durante un prelievo presso uno sportello automatico di una banca di Pinerolo. Le immagini di videosorveglianza e le successive segnalazioni di altre vittime hanno permesso di ricostruire un modus operandi sempre uguale: avvicinare persone anziane, sole, convincerle che il bancomat non funzionasse e sottrarre il denaro.

Nella maggior parte dei casi le vittime si accorgevano del furto solo in un secondo momento, dopo aver riscontrato movimenti sospetti sulle proprie carte.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi