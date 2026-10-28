Dermatite atopica: in Italia 400 mila adolescenti ne soffrono

Roma, 28 ott. (askanews) - La dermatite atopica è una patologia infiammatoria cronica della pelle, che oltre ad avere un impatto fisico, può condizionare la qualità della vita, soprattutto nella fase adolescenziale. Solo in Italia, si stima che siano ben 400.000 gli adolescenti che ne soffrono.

Le parole del Prof. Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia del Policlinico di Tor Vergata: "Considerando un range di età che va dai 12 ai 17 anni, è un momento di vita fondamentale per la definizione della persona. Si definisce il ruolo che l'adolescente ha rispetto a se stesso e rispetto alla società e all'ambiente. Naturalmente per quell'età sono tre i contesti principali: la famiglia, la scuola e il sociale, quindi i momenti condivisi amici e con i compagni. La dermatite atopica può essere un qualcosa che mina profondamente la capacità e la qualità di interazione che il ragazzo o la ragazza avrà in questi tre contesti. Diciamo che è una fase della vita, seppur breve, minata da queste fasi di acuzie, di flair. Il prurito, la mancanza di concentrazioni, notti insonni e alterazioni di quello che è l'aspetto della persona, del ragazzo e della ragazza, sono sicuramente tre punti centrali che incentiva l'intera classe medica a cercare più alternative possibili di trattamento".

Una novità riguarda la recente approvazione, da parte dell'AIFA della rimborsabilità di un nuovo trattamento. Gli adolescenti dai 12 anni in su potranno candidarsi alla somministrazione dell'upadacitinib.

L'intervista alla Prof.ssa Ketty Peris, Direttore dell'Unita Operativa Complessa (U.O.C.) di Dermatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS: "La rimborsabilità dell'upadacitinib è una grande novità, perché l'indicazione europea per gli adolescenti era già stata autorizzata in precedenza. Questo è un farmaco che viene somministrato per vie orali e abbiamo la possibilità di prescriverlo ai ragazzi dai 12 anni con una dermatite atopica moderata / severa che sono candidati alla terapia sistemica. Noi abbiamo due classi di farmaci, uno sono i farmaci biologici e poi abbiamo gli inibitori di JAK a cui appartiene l'upadacitinib".

Il Policlinico di Tor Vergata e il Gemelli sono fra i più importanti centri di riferimento per la cura della dermatite atopica nel Lazio, dove si stimano circa 38.000 teenager con dermatite atopica. Intervenire è essenziale per restituire qualità del sonno e, più in generale, della vita di migliaia di ragazzi nel nostro Paese.