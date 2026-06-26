Dermatite atopica e prurigo: ecco la nuova opzione terapeutica

Milano, 26 giu. (askanews) - Nemolizumab, anticorpo monoclonale umanizzato anti IL-31, è una nuova opzione terapeutica per il trattamento della dermatite atopica e della prurigo nodularis. Presentato da Galderma a Milano, il farmaco è indicato per la dermatite atopica nei pazienti dai 12 anni in su e per la prurigo nodularis negli over 18.

Angelo Valerio Marzano, Direttore SC Dermatologia Fondazione IRCCS Cà Granda dell'Ospedale Maggiore di Milano, ha parlato nel dettaglio della prurigo nodularis: "La malattia è considerata neuroinfiammatoria o neuroimmunitaria perché è mediata da una citochina che determina l'infiammazione e il sintomo del prurito, agendo direttamente attraverso una stimolazione delle piccole terminazioni nervose della cute. Bisogna classificare bene la patologia attraverso un'anamnesi accurata e attraverso una visita dermatologica anche generale del paziente, per evidenziare sintomi che possano far sospettare una causa non dermatologica sottostante".

Il prurito, in entrambe le patologie, è tra i sintomi più invalidanti.

"Immaginiamo per un attimo di essere affetti da un prurito incoercibile che non riusciamo a dominare, non riusciamo a controllare e quindi dalla mattina alla sera non facciamo altro che grattarci. Questo significa quindi escoriare la pelle e creare anche i presupposti perché i batteri

possano superinfettarla. Immaginiamo che tutto questo succeda H24: significa che non possiamo più produrre, non possiamo più lavorare, non abbiamo più relazioni interpersonali, non dormiamo e abbiamo problemi anche con noi stessi, perché un prurito che non si riesce a dominare e che si perpetua per mesi o per anni, sicuramente è qualcosa che cambia radicalmente la vita dei pazienti" ha aggiunto Giuseppe Micali, Professore Ordinario e Direttore U.O.C. Clinica Dermatologica, Università di Catania.

Il medicinale è disponibile in Italia dopo la decisione di rimborsabilità da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sulla base dei risultati degli studi clinici di fase III ARCADIA e OLYMPIA. Le evidenze hanno mostrato un miglioramento significativo del prurito, delle lesioni cutanee e della qualità del sonno, con un conseguente beneficio sulla qualità di vita dei pazienti.

"Le alternative terapeutiche sono accolte sempre con estremo favore, non solo da noi come associazione, ma soprattutto dai pazienti atopici, perché alternativa terapeutica significa alternativa a un qualcosa che magari non posso avere, a cui non ho accesso o soprattutto che su di me non funziona, perché non è detto che un farmaco, che è specifico per una malattia con una dermatite atopica, funzioni per tutti i pazienti atopici. Avere un'alternativa, soprattutto come Nemolizumab, che agisce su un'interleuchina specifica, è sicuramente positivo perché potrebbe rappresentare anche una svolta per coloro che non rispondono ad altre terapie." ha concluso Mario Coccioli, Presidente Associazione Nazionale Dermatite Atopica (ANDeA) .

L'arrivo di Nemolizumab risponde a un bisogno clinico ancora insoddisfatto, offrendo un nuovo approccio per il controllo dei segni e dei sintomi delle due malattie.