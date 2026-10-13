Deraglia di un treno in Pakistan: almeno quattro morti

Multan (India), 13 ott. (askanews) - Almeno quattro persone sono morte e oltre una dozzina sono rimaste ferite nel deragliamentodi un treno vicino a Multan, nel sud della provincia pakistana del Punjab. Il presidente pakistano Asif Ali Zardari e il primo ministro Shehbaz Sharif hanno espresso la loro preoccupazione per il deragliamento e hanno disposto una indagine.

Incidenti e deragliamenti sono frequenti nell'antiquato sistema ferroviario pakistano, che conta quasi 7.500 chilometri di binari e trasporta oltre 80 milioni di passeggeri all'anno. La rete, risalente all'epoca coloniale, conserva ancora binari, snodi e ponti di oltre 150 anni fa, sebbene sia in corso un processo di modernizzazione nell'ambito del vasto Corridoio Economico Cina-Pakistan.