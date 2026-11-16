Depardieu ritira ricorso per aggressione sessuale: "Accetto condanna"

Milano, 16 nov. (askanews) - Gérard Depardieu ha rinunciato al ricorso alla sua condanna per aggressioni sessuali ai danni di due donne durante le riprese del film "Les Volets verts", rendendo così definitiva la pena di 18 mesi di reclusione con la condizionale decisa in primo grado.

"Accetto questa condanna", ha detto l'attore 77enne, che non era presente in Aula durante l'annuncio della rinuncia, ma ha affidato le sue scuse, "profonde e sincere" dice, a un comunicato diffuso dall'agenzia France Presse.

"Sui set, per molto tempo mi sono nascosto dietro la provocazione e la volgarità", riconoscendo che "alcuni dei gesti" non erano "privi di conseguenze", "specialmente da parte di una figura potente quale io sono stato". Parole a cui hanno risposto direttamente le vittime, dal tribunale.

"Devo dire che sono sorpresa di ricevere queste scuse - dice una di loro - pensavo che non le avremmo mai avute, e invece eccole qui. Mi sembrano sincere".

"Per me è tutto il contrario: non accetto affatto queste scuse. È troppo facile porgere scuse all'ultimo minuto in questo modo, se se ne volesse davvero assumere la responsabilità, avrebbe dovuto essere presente oggi. Non le accetto per niente."

"Si ha l'impressione che finalmente stia aprendo gli occhi, che si stia risvegliando - dice Anouk Grinberg, fra le principali testimoni degli atteggiamenti dell'attore - Ora, questo risveglio è profondamente sincero o si tratta di un calcolo visto il processo che lo attende per stupro, intentato da Charlotte Arnaud? Io però voglio credere che si tratti di un uomo che, forse, in un certo senso, sta diventando davvero un uomo".