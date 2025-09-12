ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2025

Denunciati per aggressione ai tifosi del Napoli 21 ultras dell'Hellas

Milano, 12 set. (askanews) - La polizia di Stato ha denunciato 21 ultras dell'Hellas Verona per l'aggressione avvenuta il 23 maggio scorso, durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli.

Una quarantina di tifosi partenopei, tra cui donne e bambini, si trovava nel parcheggio di una pizzeria in zona Zai, a Verona, quando è stata improvvisamente attaccata da circa 30 persone armate di bastoni e cinture. Il blitz è durato meno di un minuto, ma ha lasciato il segno: cinque feriti, tra cui un uomo con una costola rotta, e diverse auto danneggiate.

Le indagini della Digos, coordinate dalla Procura di Verona, hanno rapidamente identificato 21 membri del gruppo ultras "Hellas Army", già noti alle forze dell'ordine. Le prove raccolte, tra cui video di sorveglianza e dati da un cellulare sequestrato, hanno confermato la matrice "sportiva" dell'aggressione - è spiegato in una nota della polizia - attesa la nota rivalità tra le compagini ultras del Napoli e dell'Hellas Verona".

Molti dei denunciati erano già sottoposti a Daspo e chi non lo era è stato ora raggiunto dal provvedimento di interdizione allo stadio.

