ULTIME NOTIZIE 19 AGOSTO 2025

Dentro l'occhio del ciclone Erin, le immagini dell'Aeronautica USA

Biloxi, (Mississippi), 19 ago. (askanews) - Le spettacolari immagini dentro l'occhio del ciclone. Un aereo WC-130J Super Hercules dell'Aeronautica Militare statunitense del 53° Squadrone di Ricognizione Meteorologica, noto come Air Force Reserve Hurricane Hunters, ha volato nell'occhio del ciclone Erin il 16 agosto 2025, per raccogliere dati atmosferici critici.

Il potente uragano continua la sua avanzata vicino alle Bahamas, accompagnato da forti raffiche di vento e pioggia intensa, mentre aumenta la minaccia di onde distruttive sulle coste statunitensi.

