"Demarcazioni", dal 20 al 22 marzo Festival geopolitico ad Ascoli

Ascoli, 25 feb. (askanews) - "Al primo Festival di geopolitica in Italia, dal 20 al 22 marzo, ad Ascoli Piceno, avremo tanti ospiti, relatori, giornalisti, filosofi. Parleremo di sicurezza, di relazioni internazionali, del problema geopolitico, del conflitto a Gaza, del conflitto in Ucraina, dell'importanza dell'intelligenza artificiale per la sicurezza del Piano Mattei. Avremo molti talk e relatori importanti, avremo Lucio Caracciolo ed Ernesto Galli della Loggia, solo per citarne un paio, e parleremo di tante problematiche, cercheremo di comunicarle a tutti, quindi cercheremo la nostra grande sfida quella di toccare temi molto complessi per poterli trasmettere al grande pubblico". Lo ha detto il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, nel corso della presentazione a Roma di Demarcazioni, festival di geopolitica che si terrà ad Ascoli dal 20 al 22 marzo.