Delusione a Kiev per Heraskevych: "Follia escluderlo dai Giochi"

Roma, 12 feb. (askanews) - Delusione per le strade di Kiev dopo la squalifica dalle Olimpiadi di Milano Cortina dell'atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych, dopo che si è rifiutato di gareggiare senza il suo casco con raffigurati gli atleti ucraini rimasti uccisi dall'invasione della Russia ad oggi. "Penso che questa sia una follia assoluta ai giorni nostri", afferma un uomo, "dovrebbero accendere le notizie sull'Ucraina e vedere cosa è successo ieri sera, cosa succede ogni notte nelle città, quando le persone si siedono al freddo, senza acqua, senza riscaldamento, senza elettricità...".

"Si è sacrificato molto, parlando apertamente e ricordando a tutti, alle Olimpiadi, quanti atleti sono morti. Ha fatto un sacrificio" dice una donna.

"Sono orgoglioso del nostro atleta per la sua posizione,

per non essersi arreso, nemmeno a costo della sua carriera sportiva, soprattutto sapendo quanto sia importante per un atleta" aggiunge un ragazzo.