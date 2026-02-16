ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Delmastro su frasi Nordio: Magistratura? Ha detto sistema paramafioso

Roma, 16 feb. (askanews) - "Noi continueremo a cercare di attenerci al merito. È evidente che, al di là dei toni, non sia lontano dal tema del merito anche il ministro, che tra l'altro condivido pure. Lui ha parlato di un sistema paramafioso, neanche mafioso. Di un sistema mafioso ne ha parlato Nino Di Matteo. E il sistema paramafioso qual è? Quello che pur non avendo a che fare con la mafia - sennò sarebbe mafioso - usa logiche clientelari o di appartenenza che nulla hanno a che fare con il merito per l'individuazione, per esempio, delle persone da promuovere". Lo ha dichiarato Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia, ospite a Start su Sky TG24, commentando le frasi del ministro Carlo Nordio.

POLITICA
