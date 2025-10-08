ULTIME NOTIZIE 08 OTTOBRE 2025

Delmastro: Salis? Puzza privilegio, violento sottrarsi a giudice naturale

Roma, 8 ott. (askanews) - "C'è un primo problema che è quello di una sinistra che nega se stessa. Sono i cosiddetti giustizialisti che scappano dai processi rivendicando l'immunità per una cosa che nulla riguarda l'attività svolta istituzionalmente, a meno che non si intenda che andare in giro a cercare di sprangare persone sia un'attività istituzionalmente rilevante". Così il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro (Fdi), a margine di una conferenza stampa di Fdi alla Camera, commenta il voto dell'europarlamento che ha approvato il mantenimento dell'immunità per Ilaria Salis.

"Fratelli d'Italia - ha detto Delmastro - non ha nulla da dire perché ha votato convintamente contro un'immunità che puzza lontano un miglio di privilegio e che è un precedente pericolosissimo. Altri, si chiedano che cosa hanno fatto". Sulla richiesta di Salis di essere giudicata in Italia, ha risposto: "Spero che nessun cittadino possa sottrarsi al suo giudice naturale e decidere dove essere processato a seconda delle sue simpatie e delle sue, più o meno, felici intuizioni. La sottrazione al giudice naturale è quanto di più incostituzionale, violento politicamente, possa essere mai stato partorito e pensato dal cervello umano".

