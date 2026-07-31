ULTIME NOTIZIE 31 LUGLIO 2026

Delmastro, Dori: "Negato a Giunta accesso a documenti, inaccettabile"

Roma, 31 lug. (askanews) - "È inaccettabile: ai membri della giunta delle autorizzazioni della Camera è stato di fatto negato il diritto - come sempre avvenuto per prassi - alla documentazione che il procuratore di Roma Lo Voi ieri (giovedì 30 luglio, ndr) aveva inviato al presidente Fontana, che poi lo aveva trasmesso alla Giunta". Lo ha detto il presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera Devis Dori, Avs. Si tratta, ha precisato, di "una negazione dei diritti della Giunta che rappresento come presidente", ha aggiunto.

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