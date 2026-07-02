ULTIME NOTIZIE 02 LUGLIO 2026

Delia esce con 'Sicilia bedda: Siciliano è lingua antica, non vecchia

Milano, 2 lug. (askanews) - Si è imposta come una delle voci più autentiche della nuova scena italiana, dal podio a X Factor al successo del singolo "Al Mio Paese" con Serena Brancale e Levante, ora Delia annuncia l'uscita del suo primo album "Sicilia bedda" in cui esprime tante parti della sua personalità artistica e del forte legame con la sua terra.

"È un album che cerca di portare alla luce il fatto che la lingua siciliana è una lingua antica e non per questo è una lingua vecchia. È una lingua che può avere un sacco di vestiti diversi, non deve essere per forza rilegata a un genere popolare o semplicemente folk, può vestire qualsiasi tipo di abito che sia un abito pop, sia un abito cantautorale e quindi diciamo che questa è la mia prima impronta che mi permette di poter far capire questa cosa".

Cantautrice e pianista classica, racconta la Sicilia contemporanea unendo tradizione mediterranea e scrittura moderna, dando voce a temi come le radici, l'appartenenza e la libertà femminile.

Una tappa fondamentale per la sua carriera è stata l'esibizione accanto a Serena Brancale e Gregory Porter durante la serata delle cover del Festival di Sanremo.

"Lì proprio è stato una cosa quasi mind blowing, un altro sogno che si realizza, un altro sogno che si avvera e poi tra l'altro farlo con una persona meravigliosa come Serena che è quasi la mia madrina in questo viaggio stupendo".

Forte del legame con il pubblico, il suo primo tour ha registrato numerosi sold out e ora prosegue con l'appuntamento più importate.

"Il 10 luglio canterò al Teatro Antico di Taormina è una cosa secondo me veramente importante. In primis a livello artistico penso che per un cantante, per un artista esibirsi su quel palco è un'emozione unica e in secondo luogo come siciliana farlo a casa propria in un teatro così bello è il meglio che si potesse veramente mai pensare".

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