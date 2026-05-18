Delfino in laguna a Venezia: "Osservare con rispetto e discrezione"

Venezia, 18 mag. (askanews) - Il delfino nella Laguna di Venezia è uno spettacolo affascinante, ma per rispettare l'animale e fare sì che non perda la sua natura selvatica, occorre seguire delle regole in caso di avvistamento e incontro. Luca Mizzan, biologo marino del Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue, ha presenta il codice di comportamento nel corso di un evento pubblico. Che si può riassumere nel motto: "Osservare, con rispetto e discrezione".

Il monitoraggio a cadenza settimanale è condotto da Mizzan e Cecilia Vianello per il Museo di Storia Naturale, Marco Bonato e Luca Ceolotto per l'Università di Padova, grazie alla preziosa collaborazione della Protezione Civile del Comune di Venezia, che ha assicurato la logistica, fornendo imbarcazioni ed equipaggi che instancabilmente hanno affiancato i ricercatori.