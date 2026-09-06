ULTIME NOTIZIE 06 SETTEMBRE 2026

Delfin, Del Vecchio Jr: spero ci chiedano parere su offerte banche

Cernobbio (Como), 6 set. (askanews) - Un parere sulle offerte che ruotano attorno a Mps, di cui Delfin è azionista con oltre il 17%, il cda della holding "non ce l'ha ancora chiesto. Spero che ce lo chiederà". Lo ha detto Leonardo Maria Del Vecchio, parlando con i giornalisti in una pausa dei lavori del forum Teha di Cernobbio.

"Le banche - ha detto - sono un investimento finanziario. L'investimento industriale che è da proteggere, è EssilorLuxottica. Ad oggi perde il 50%, riportiamola a 300 euro" ad azione, ha concluso.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi