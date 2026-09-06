Delfin, Del Vecchio Jr: spero ci chiedano parere su offerte banche

Cernobbio (Como), 6 set. (askanews) - Un parere sulle offerte che ruotano attorno a Mps, di cui Delfin è azionista con oltre il 17%, il cda della holding "non ce l'ha ancora chiesto. Spero che ce lo chiederà". Lo ha detto Leonardo Maria Del Vecchio, parlando con i giornalisti in una pausa dei lavori del forum Teha di Cernobbio.

"Le banche - ha detto - sono un investimento finanziario. L'investimento industriale che è da proteggere, è EssilorLuxottica. Ad oggi perde il 50%, riportiamola a 300 euro" ad azione, ha concluso.