Delfin, Del Vecchio Jr: c'è attesa, da Board Members 4 anni inattività

Cernobbio, 6 set. (askanews) - "Di progetti ce ne sono tanti, solo che dovrebbero essere i board members a dirli non gli azionisti, posto che sono loro che dicono di essere al comando": lo ha detto Leonardo Maria Del Vecchio, azionista di Delfin, a margine dei lavori del forum di Cernobbio, auspicando che i "board members facessero i board members e lo facessero full time".

Riguardo la fiducia nel cda di Delfin, Del Vecchio Jr sottolinea: "C'è molta attesa, dopo 4 anni di inattività, o attività diversa da quello che dovrebbe essere quello di ruolo di custodi di Delfin, posto che il loro mandato è a vita, non sono nominati ogni tre anni, come i manager di qualsiasi altra società, la custodia e l'esecuzione testamentaria è mancata tuttora".

"Penso di essere stato l'unico e la persona più attiva nel cercare di chiudere la successione, molto di più che scalare le quote di Delfin: era chiudere ed è sempre stata chiudere la successione di nostro padre. Ero pure disposto a indebitarmi 10 miliardi, il resto è storia", ha aggiunto. "Ora vorrei che i board members facessero i board members e lo facessero full time, non part-time", ha concluso ironico Del Vecchio Jr.