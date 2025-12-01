ULTIME NOTIZIE 01 DICEMBRE 2025

Delegazione ucraina in Usa, Rubio: colloqui molto produttivi

Roma, 1 dic. (askanews) - Vanno avanti i tentativi di negoziazione per la pace tra Russia e Ucraina. Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha definito "molto produttivi" i colloqui con una delegazione di Kiev arrivata in Florida, ma ha avvertito che occorre fare di più.

"Non si tratta solo di stabilire come porre fine ai combattimenti - ha chiarito - ma i termini che garantiscono all'Ucraina una prosperità a lungo termine. Credo che abbiamo iniziato a gettare le basi per questo sicuramente a Ginevra. Abbiamo continuato questo lavoro nelle nostre comunicazioni durante tutta la settimana e credo che oggi abbiamo fatto ulteriori progressi, ma c'è ancora molto da fare".

"Ovviamente c'è un'altra parte coinvolta" ha precisato Rubio, ricordando che l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, è atteso a Mosca.

Dal canto suo, il presidente statunitense, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, ha dichiarato che ci sono "buone probabilità" di arrivare a un accordo di pace sull'Ucraina. In merito ai colloqui tenutisi in Florida, ha detto: "Penso ci siano buone probabilità di arrivare a un accordo". Sottolineando che lo scandalo corruzione scoppiato in Ucraina non aiuta la trattativa.

