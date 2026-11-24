Milano, 24 nov. (askanews) - Un mare protetto solo sulla carta, acqua con troppi nitrati, deforestazione nel carrello e altri anni di dipendenza da petrolio e gas. Sono i "regali indesiderati" che il Pianeta continua a ricevere, denunciati da Greenpeace nella campagna "Non tutti i regali si devono accettare" per denunciare le conseguenze di attività produttive e scelte politiche che sacrificano la tutela della natura.

"A ricevere questi "pacchi" sono gli animali, gli ecosistemi e le persone. Ma è possibile rifiutarli, chiedendo interventi sulle cause e sostenendo chi si batte per cambiare le cose - dice Greenpeace.

"Il Pianeta continua a ricevere regali che non ha mai chiesto: acque contaminate, foreste distrutte e un futuro ancora legato a petrolio e gas. Ma possiamo cambiare le cose. Governi e aziende devono fare la propria parte: proteggere almeno il 30% del mare entro il 2030, accelerare sulle rinnovabili e tassare i profitti delle aziende fossili. Significa anche fermare nuovi allevamenti intensivi, ridurre il numero di animali allevati e l'inquinamento da nitrati, applicare pienamente la legge europea contro la deforestazione. Con questa campagna chiediamo di non accettare quei danni come inevitabili. E con i regali solidali, anche a Natale, possiamo sostenere chi si impegna ogni giorno per fermarli", dichiara Chiara Campione, direttora di Greenpeace Italia.