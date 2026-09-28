Decolla Starship, il mega razzo di SpaceX: primo volo in orbita

Roma, 28 set. (askanews) - Starship, il razzo più grande mai costruito, sviluppato dall'azienda statunitense SpaceX di Elon Musk per raggiungere la Luna e Marte, è decollato dalla sua piattaforma a Starbase, vicino a Brownsville, in Texas, per un primo volo di prova diretto nell'orbita terrestre.

Il colosso, alto oltre 120 metri, si è alzato in volo poco dopo le 8.48 ora locale (14.48 italiane) - secondo la diretta video - per un quattordicesimo volo di prova.

Questo lancio è ritenuto una pietra miliare che potrebbe spianare la strada al lancio regolare di satelliti in orbita. Il razzo ne trasporta 26 del modello più avanzato del gruppo e sono pensati per unirsi alla rete internet dallo spazio già esistente. Il veicolo senza equipaggio è composto da un razzo di lancio Super Heavy con in cima la navicella Starship.

Costruito per lanciare più frequentemente i satelliti Starlink di SpaceX e per trasportare future missioni della Nasa sulla Luna, il razzo ha cominciato un viaggio di 10 ore - il suo più lungo finora - pensato per completare sei orbite terrestri prima di ammarare nell'Oceano Pacifico a ovest del Cile. Raggiungere l'orbita, un traguardo fondamentale per qualsiasi razzo nuovo progettato per portare carichi nello spazio, è un risultato importante per Musk ma arriva in ritardo: lo aveva originariamente previsto nel 2022, con i lanci di satelliti attesi nel 2023.