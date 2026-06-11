Decine di raid Usa sull'Iran, Teheran attacca basi Golfo

Teheran, 11 giu. (askanews) - Gli Usa hanno ricominciato ad attaccare l'Iran. Nella notte sono stati lanciati decine di Tomahawk che, secondo il Comando centrale - che ha diffuso queste immagini degli attacchi - avrebbero colpito "sistemi di sorveglianza, sistemi di comunicazione e postazioni di difesa aerea iraniani in tutto il Paese".

I media iraniani hanno confermato attacchi su tutto il territorio, da Teheran a città vicine allo stretto di Hormuz, come Minab e Sirik.

L'Iran ha risposto con raid su basi americane in Kuwait, Bahrein e Giordania.