ULTIME NOTIZIE 15 OTTOBRE 2025

Decine di camion di aiuti umanitari si dirigono verso Gaza

Rafah, 15 ott. (askanews) - Decine di camion carichi di cibo e forniture mediche entrano nel valico di Rafah dal lato egiziano, diretti a Gaza dopo il cessate il fuoco. Il valico è stato Israele riaperto come previsto dall'accordo di cessate il fuoco, dopo che ieri Hamas ha consegnato le salme di altri quattro ostaggi. Hamas ha consegnato altre 4 delle 28 salme degli ostaggi israeliani, ma ha anche precisato che il ritardo nella restituzione delle salme è dovuto alla distruzione a Gaza. Venerdì Israele ha iniziato a ritirare le sue forze dal territorio palestinese, mentre decine di migliaia di abitanti di Gaza cercano di far ritorno alle loro case devastate.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi