Decine di camion di aiuti umanitari si dirigono verso Gaza

Rafah, 15 ott. (askanews) - Decine di camion carichi di cibo e forniture mediche entrano nel valico di Rafah dal lato egiziano, diretti a Gaza dopo il cessate il fuoco. Il valico è stato Israele riaperto come previsto dall'accordo di cessate il fuoco, dopo che ieri Hamas ha consegnato le salme di altri quattro ostaggi. Hamas ha consegnato altre 4 delle 28 salme degli ostaggi israeliani, ma ha anche precisato che il ritardo nella restituzione delle salme è dovuto alla distruzione a Gaza. Venerdì Israele ha iniziato a ritirare le sue forze dal territorio palestinese, mentre decine di migliaia di abitanti di Gaza cercano di far ritorno alle loro case devastate.