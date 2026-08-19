Debutto record dei robot umanoidi Unitree a Shanghai, fino al + 629%

Shanghai, 19 ago. (askanews) - Un debutto da record per l'azienda cinese di tecnologia Unitree alla Borsa di Shanghai. La società leader nella robotica, in particolare nota per i suoi umanoidi, ha aperto le quotazioni con un rialzo del 629% sul mercato. Poi nel corso delle contrattazioni ha rivisto i guadagni assestandosi comunque intorno al +500%.
Il settore della robotica in Cina è sempre più competitivo a livello mondiale: i robot di Unitree sono diventati il simbolo dello sviluppo di questo mercato nel Paese, sostenuto dalle politiche del governo che lo considera un settore strategico.
Secondo i numeri forniti da Pechino, oltre 140 aziende cinesi hanno già lanciato lo scorso anno più di 330 modelli di robot umanoidi.