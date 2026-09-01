ULTIME NOTIZIE 01 SETTEMBRE 2026

Debutto col tonfo in Borsa per il colosso del fast-fashion Shein

Milano, 1 set. (askanews) - Il colosso del fast-fashion Shein ha debuttato in borsa a Hong Kong in una seduta in cui le sue azioni hanno perso oltre il 9%.

A pesare problemi non solo di mercato, ma anche strutturali del gruppo secondo gli esperti, dopo che Shein ha visto fallire i suoi piani di quotazione a New York e Londra a causa di ostacoli normativi.

L'Ipo aveva fissato il valore della società a poco più di 26 miliardi di dollari, molto al di sotto rispetto alla valutazione da 100 miliardi del 2022, durante un precedente round di finanziamenti

Shein in Cina nel 2012 e ora con sede a Singapore ha concentrato il suo business sulla vendita a prezzi bassi di prodotti rivolti soprattutto ai giovani via social, avendo a disposizione una vasta industria tessile a basso costo e una rete logistica particolarmente efficiente, in un Paese dove l'e-commerce è molto avanzato.

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