Debellini (Th): Cortina si apra a valle, riscatto bellunese

Borca di Cadore (BL), 12 dic. (askanews) - "Mi aspetto che Cortina questa volta sappia avere quell'apertura interessante, strategica di capire che tutta la valle fa il suo successo". Lo ha dichiarato Graziano Debellini, presidente di Th Group, a margine dell'evento di riapertura del "Th Borca di Cadore - Park Hotel des Dolomites".

"Noi siamo una delle realtà che compongono la valle, non siamo nel tabernacolo di Cortina - ha proseguito Debellini -. Tutta la valle, tutti i piccoli paesini delle Dolomiti Bellunese devono meritare quel riscatto che non è avvenuto con le Olimpiadi del 1956".

Occorre quindi "metterci tutti insieme, essere molto più solidali, fare in qualche modo una cordata importante perché il bellunese non resti un posto di emigranti o un posto dove si va solo a lavorare nelle occhialerie - ha concluso il presidente - Il turismo deve avere il suo posto".