Debellini (Th): anno straordinario, obiettivo 2030 a 400 mln

Borca di Cadore (BL), 12 dic. (askanews) - "Il 2025 è un anno in cui siamo cresciuti come fatturato, come qualità del nostro commerciale, come posizionamento, come reputazione, un anno straordinario, ma anche un anno di grandi investimenti". Lo ha dichiarato Graziano Debellini, presidente di Th Group, a margine dell'evento di riapertura del Th Borca di Cadore - Park Hotel des Dolomites.

"Abbiamo investito in una piattaforma gestionale, la più grande in Italia nel leisure - ha proseguito Debellini -. Abbiamo creato fondamenti molto più importanti e quindi anche investimenti e spese di cui vorremmo vedere i frutti già dal 2026".

"Noi contiamo di viaggiare tra i quattro e i cinque alberghi e villaggi ogni anno, questo è il ritmo di crescita - ha aggiunto il presidente -. Abbiamo il 2030 come meta per raggiungere 400 milioni con 40 ebitda. Il risultato del 2026 sarà il più significativo, siamo pronti anche con la struttura e con la piattaforma per realizzare questi numeri".

"Dopo il Covid c'è un aspetto positivo: il turismo rispetto a prima è diventato una medicina - ha concluso Debellini -. Abbiamo un mondo confuso, pieno di guerre, pieno di tensioni. Il turismo è diventato una medicina per staccare, per riprendersi. Da questo punto di vista i numeri confermano un'attenzione al turismo che non c'era neanche prima del Covid".