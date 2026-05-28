De Pascale: dalla Motor Valley una lezione per l'Italia e l'Europa

Modena, 28 mag. (askanews) - Dalla Motor Valley, "in un momento così difficile", arriva "anche una lezione per il nostro Paese e per il nostro continente". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine del convegno inaugurale dell'ottava edizione del Motor Valley Fest, in corso a Modena dal 28 al 31 maggio.

"La Motor Valley rappresenta forse l'esempio più importante a livello globale di come una manifattura di eccellenza possa diventare un prodotto turistico, in realtà ha prodotto un effetto circolare, perché dall'industria si è creato un prodotto turistico, ma il far lavorare insieme questi grandi brand nella valorizzazione di un prodotto turistico in realtà poi ha creato moltissime forme di collaborazione anche in ambito industriale", ha detto de Pascale.

"Un sistema di imprese di eccellenza che a differenza di tanti altri ambiti dimostra di saper collaborare e lavorare insieme e forse che è anche qualcosa da insegnare al Paese, perché in un tempo nel quale l'industria dell'auto, quella delle quattro ma anche delle due ruote in Europa stenta, la Motor Valley ha dei parametri e dei dati completamente opposti, è in totale controtendenza e quindi l'auspicio è anche che dallo studio che abbiamo presentato, realizzato da Nomisma, a momenti di approfondimento come questo, possano anche suonare un po' la sveglia all'industria italiana, all'industria europea, tracciando delle ruote che sono vincenti".

"L'obiettivo - ha detto ancora - è di continuare ad essere la seconda manifattura d'Europa come Italia e di essere un grande protagonista della manifattura mondiale come Europa. Ecco, chiaramente questi due obiettivi non si possono raggiungere senza l'Emilia Romagna, non sia per l'Italia che per l'Europa, competere a livello globale sulla manifattura è impossibile senza il know-how straordinario delle imprese, dei lavoratori e delle lavoratrici che ci sono in questa Regione".