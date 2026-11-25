Torino, 25 nov. (askanews) - "Noi donne non possiamo non essere spaventate, tante cose sono andate avanti per le donne ma tante cose sono andate anche indietro. Pochi giorni fa una cantante in Iran è stata flagellata, in Afghanistan le donne stanno perdendo anche i loro nomi, sono cose che mai avrei pensato potessero accadere, dobbiamo lottare, è importante tutto quello che possiamo fare per difendere le donne che forse ora più che mai sono in pericolo".

Così Maria de Medeiros, attrice e regista portoghese, parlando in conferenza stampa al Torino Film Festival, rispondendo a una domanda su come si sentisse a essere presente e premiata con la Stella della Mole in un festival molto al femminile, facendo una riflessione sulla condizione femminile oggi nel mondo nella Giornata contro la violenza sulle donne.

De Medeiros al festival accompagna la proiezione di "Pulp Fiction", presentato nella sezione Zibaldone, in cui recitò nei panni di Fabienne al fianco di Bruce Willis.