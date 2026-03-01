De Martino a Sanremo, Rossi (Rai): scelta politica? Polemiche morbose

Sanremo, 1 mar. (askanews) - "Lasciamo perdere le polemiche, che sono sempre un aspetto un po' morboso. Le scelte in Rai non sono mai individuali. Vengono elaborate attraverso un lavoro molto complesso di analisi di mercato, di singolità, di rapporto con l'industria televisiva, in questo caso anche con la Rai".

Così l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha spento le polemiche sulla scelta di Stefano De Martino come prossimo conduttore del Festival di Sanremo come "politica". "Sono scelte che vengono condivise da manager che lavorano in Rai - ha aggiunto - e che ha una visione del prodotto televisivo. È il motivo per cui Stefano De Martino fu scelto due anni fa per condurre 'Affari tuoi'. Per molti fu una scelta azzardata per la Rai e fu invece uno straordinario investimento nei confronti di un giovane, non solo conduttore, uno showman vero, su cui elaborare l'idea dell'intrattenimento del futuro".