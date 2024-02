De Luca: Autonomia differenziata spacca il Paese

Milano, 16 feb. (askanews) - "Siamo qui in una manifestazione istituzionale organizzata dalla regione Campania e dall'associazione dei comuni per porre questi due problemi: blocco dei fondi coesione e blocco di questa ipotesi di autonomia differenziata che significa spaccare l'Italia in due e significa ovviamente tradire l'unità del paese, noi siamo contro questo controrisorgimento". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, arrivando alla manifestazione a Roma contro l'autonomia differenziata e per chiedere lo sblocco dei Fondi di sviluppo e coesione.