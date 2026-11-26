Bruxelles, 26 nov. (askanews) - Il suicidio di De Gennaro "ha scioccato tutti, chiaramente ha scioccato anche me. Le sue parole ci colpiscono molto, però io penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento sia aiutare le diverse Procure che stanno lavorando su vari fronti su tutta questa vicenda perché si riesca a fare chiarezza. Non credo che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno alla questione della strage di via d'Amelio". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del consiglio europeo straordinario a Bruxelles.

La presidente del Consiglio ha detto di non sapere ancora se parteciperà ai funerali di De Gennaro lunedì. "Ci sarà Mantovano in rappresentanza di Palazzo Chigi, poi da qui a lunedì cerco di capire se e come si può incastrare", ha dichiarato.