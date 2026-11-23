Milano, 23 nov. (askanews) - "Io non ho elementi di nessun genere per esprimere se non il mio cordoglio, il mio dolore per una persona che conoscevo, che ho sempre visto come un servitore dello Stato. Non ho elementi naturalmente sul processo, nè ho elementi su ipotetiche responsabilità. Quello che posso dire con certezza, l'ho già detto ma voglio ripeterlo non tanto su questo caso o meglio non solo su questo caso, è che dobbiamo riflettere molto di più e essere conseguenti sul dettato costituzionale, che obbliga a ritenere innocente qualsiasi persona abbia a che fare con l'autorità giudiziaria fino a una condanna definitiva. Lo dico a me stesso, lo dico a tutti. Si è purtroppo, specie da Mani pulite in poi, ingenerato il convincimento che basti un avvio di un'azione penale per potere considerare colpevole chi è raggiunto da questa. Questo drammaticamente porta a conseguenze come quella di De Gennaro, qualunque sia la ragione di fragilità o di coraggio che hanno determinato la sua drammatica scelta". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, arrivando alla Triennale di Milano per la XXX edizione di Italia Direzione Nord, la rassegna promossa dalla Fondazione Stelline.