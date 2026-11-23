De Gennaro, accertamenti sui documenti trovati nella villa
L'indagine della procura di Grosseto e dell'antimafia di Firenze procede per istigazione al suicidio. In corso gli accertamenti anche su una serie di documenti trovati nella villa, la casa resta sotto sequestro
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