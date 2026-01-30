ULTIME NOTIZIE 30 GENNAIO 2026

De Biasio (Principia): Innovation Week motore dell'ecosistema di Pavia

Pavia, 30 gen. (askanews) - "Pavia Innovation Week è un momento importante per lanciare Pavia come uno dei luoghi importanti dell'innovazione in Italia. Principia è la società che sta sviluppando e costruendo il Parco Cardano: sarà un luogo a Pavia che ospiterà imprese proprio per connettere imprese, università e ricerca. E quello è l'hardware, ma serve anche il software. Servono momenti come questo dell'Innovation Week in cui ricerca, imprenditori, persone si incontrano e fanno emergere le basi

per poi poter avere l'innovazione. Quindi sono due mondi, hardware e software, che ben si conciliano e siamo contenti di partecipare a questo evento". Lo ha dichiarato Igor De Biasio, Amministratore Delegato di Principia Spa, a margine della presentazione della Pavia Innovation Week.

