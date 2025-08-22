Dazi, Urso: 15% ostacolo superabile per nostre imprese

Rimini, 22 ago. (askanews) - "Il ruolo dell'Italia di Giorgia Meloni nello specifico è stato decisivo nell'incanalare il confronto sui binari dell'accordo. Quando nessuno ci credeva e anzi molti pronosticavano o auspicavano una guerra commerciale tra l'Europa e gli Stati Uniti che sarebbe stato devastante per tutti, è stato il governo italiano, è stata Giorgia Meloni a incanalare nel suo viaggio a Washington e poi negli incontri a Bruxelles il confronto sui binari giusti". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un dibattito al Meeting di Rimini.

"Il raggiungimento di un'intesa, che va ancora perfezionata, garantisce un quadro di certezze alle imprese perché senza certezze le imprese non investono, non si muovono - ha aggiunto Urso -. Il 15% è sicuramente un ostacolo ma superabile per le nostre imprese che hanno dalla loro la forza della qualità, dell'eccellenza, della unicità a cui i consumatori americani non vogliono assolutamente rinunciare".

"Nell'ultimo passaggio è stato importante l'intesa per quanto riguarda l'automotive, soprattutto le componenti italiane nelle auto europee ed è stato sicuramente importante anche il passaggio che ha riguardato i semiconduttori e certamente l'industria farmaceutica", ha sottolineato il ministro.

"Il fatto che ci sia un dazio contenuto al 15% ci permette di mantenere la nostra posizione di leadership nell'esportazione di prodotti farmaceutici negli Stati Uniti - ha proseguito -. Ora bisogna completare il tragitto con l'industria alimentare con i vini e in generale l'industria alimentare a cui noi crediamo e dobbiamo assolutamente tutelare".