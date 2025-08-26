ULTIME NOTIZIE 26 AGOSTO 2025

Dazi, Ue: Siamo sovrani nel regolamentare nostre attività economiche

Bruxelles, 26 ago. (askanews) - "Penso sia utile ricordare quantoabbiamo affermato più volte: è diritto sovrano dell'Ue e dei suoi Stati membri regolamentare le attività economiche sul nostro territorio, che sono coerenti con i nostri valori democratici". Così la portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, nel consueto briefing con la stampa rispondendo a una giornalista che chiedeva della minaccia del presidente americano, Donald Trump, di nuovi dazi per chi introdurrà tasse sul digitale. "Questo non faceva parte del nostro recente accordo con gli Stati Uniti - ha proseguito la portavoce - Sono questioni separate, e noi procederemo con l'attuazione dell'accordo quadro che, giustamente, non affronta questa questione".

