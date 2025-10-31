ULTIME NOTIZIE 31 OTTOBRE 2025

Dazi, Tajani: far rientrare nel 15% acciaio, alluminio e vino

Roma, 31 ott. (askanews) - E' stato un "colloquio positivo, ho segnalato a Sefcovic quanto sia importante per noi far rientrare nel quadro complessivo" dell'intesa con gli Usa sui dazi "al 15% settori che ora non sono compresi, come derivati di acciaio e alluminio, vino, macchinari. Escludere questi settori per noi è veramente problematico". Lo ha detto in conferenza stampa il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l'incontro a Villa Madama con il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic.

Sul settore della produzione di pasta "non vediamo alcuna azione di dumping", come viene contestato dagli Usa, piuttosto una "resistenza delItalian sounding' contro i prodotti del Made in Italy", ha sottolineato il ministro.

