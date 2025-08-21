ULTIME NOTIZIE 21 AGOSTO 2025

Dazi, Sefcovic: vino escluso da accordo con Usa, ma siamo al lavoro

Bruxelles, 21 ago. (askanews) - Non fanno parte dell'intesa commerciale Ue-Usa né i vini né birra e liquori. Lo ha spiegato il commissario Ue al commercio Maros Sefcovic. "Purtroppo, non siamo riusciti a ottenere che questo settore entrasse tra quelli" con le tariffe al 15% previsti dal criterio della nazione più favorita che è alla base dell'intesa.

"I dazi su vino, alcolici e birra erano uno degli interessi più importanti dell'Unione Europea", ha ricordato il commissario che ha evidenziato come "non sia stata ancora" raggiunta un'intesa su questi settori e che l'intenzione di Bruxelles è lavorare "duramente" per poter includere vino e birra tra i prodotti con tariffe al 15%.

