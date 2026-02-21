ULTIME NOTIZIE 21 FEBBRAIO 2026

Dazi, Schlein: ora Meloni difenderà Trump o per una volta l'Italia?

Firenze, 21 feb. (askanews) - Negli Stati Uniti la Corte Suprema "applicando la Costituzione ha ricordato che ogni potere incontra un limite. Siamo curiosi di sapere se Meloni farà un altro video per attaccare i giudici e difendere il suo amico Trump oppure se difenderà per una volta gli interessi italiani". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti a Firenze al suo arrivo all'incontro "L'Italia che riparte" al teatro Niccolini.

"Ricordo che sui dazi questo governo ha minimizzato dall'inizio l'impatto molto duro su imprese e lavoratori, aveva promesso un piano da 24 miliardi che poi è sparito nel nulla diversamente da paesi come la Spagna" ha aggiunto.

POLITICA
10
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi