Dazi e chip, Nintendo annuncia calo utili e aumenta prezzi Switch 2

Milano, 8 mag. (askanews) - Nintendo ha annunciato che aumenterà il prezzo della console Switch 2, in vista di una diminuzione degli utili nei prossimi mesi e dell'aumento dei costi di produzione.

Il colosso e pioniere dei videogiochi giapponese, infatti, dopo un 2026 da record con un utile netto di oltre 2,3 miliardi di euro, prevede per l'anno fiscale che si chiuderà a marzo 2027 una diminuzione del 27%, provocata da una concomitanza di fattori: l'aumento del costo dei chip a causa dell'impennata dell'intelligenza artificiale e poi i dazi e la situazione internazionale che rendono sempre più costose le materie prime e le spedizioni globali.

Il prezzo della Switch 2 aumenterà in Giappone, negli Stati Uniti e in Europa, passando da 469.99 euro a 499,99, a partire da settembre.