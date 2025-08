Dazi, Commissione Ue: contromisure su Usa sospese per 6 mesi

Bruxelles , 5 ago. (askanews) - La Commissione europea ha confermato di aver adottato le procedure per sospendere per sei mesi l'attuazione delle contromisure che, in caso di mancato accordo con gli Usa sui dazi commerciali sarebbero scattate da giovedì 7 agosto. La decisione, adottata con procedura di urgenza, dovrà essere approvata dai Paesi dell'Unione europea con maggioranza semplice. Lo ha riferito un portavoce della Commissione Ue, Olof Gill, durante la conferenza stampa quotidiana delle 12.

"Posso confermare che la Commissione oggi ha adottato le procedure necessarie per sospendere l'attuazione delle nostre contromisure che avrebbero dovuto scattare il 7 agosto - ha detto -. Questo è stato fatto con procedura d'urgenza e, fondamentalmente, verrà pubblicato già oggi sulla gazzetta Ue.

Inoltre, entro due settimane i Paesi Ue daranno approvazione a maggioranza semplice".