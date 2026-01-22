ULTIME NOTIZIE 22 GENNAIO 2026

Davos, Zelensky: Ue non ha agito contro Putin e conferma trilaterale

Davos, 22 gen. (askanews) - In un discorso critico al Forum economico mondiale di Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha attaccato i suoi alleati europei, che secondo lui "amano discutere del futuro ma evitano di agire oggi".

"Il petrolio russo viene trasportato proprio lungo le coste europee. Quel petrolio finanzia la guerra contro l'Ucraina, quel petrolio contribuisce a destabilizzare l'Europa", ha aggiunto.

Zelensky ha anche confermato la partecipazione a un trilaterale con Usa e Russia negli Emirati Arabi Uniti.

