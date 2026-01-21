ULTIME NOTIZIE 21 GENNAIO 2026

Davos, Trump accusa Carney: "Canada vive grazie agli Usa, ricordatelo"

Davos (Svizzera), 21 gen. (askanews) - Donald Trump rimprovera il Canada e lo esorta a "essere grato", dopo che il primo ministro Mark Carney ha messo in guardia da una possibile rottura del sistema globale guidato dagli Stati Uniti. "Il Canada vive grazie agli Stati Uniti. Ricordatelo, Mark, la prossima volta che farai le tue dichiarazioni", ha affermato il Presidente degli Stati Uniti, intervenendo al World

Economic Forum di Davos.

"Il Canada riceve un sacco di omaggi da noi, tra l'altro. Dovrebbero essere grati, ma non lo sono. Ho visto il vostro Primo Ministro ieri, non era così grato, ma loro dovrebbero esserlo. Il Canada, il Canada vive grazie agli Stati Uniti. Ricordatelo, Mark (Carney), la prossima volta che fai le tue dichiarazioni", ha accusato Trump.

ESTERI
23
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi