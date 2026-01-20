ULTIME NOTIZIE 20 GENNAIO 2026

Davos, Macron risponde a Trump: preferiamo il rispetto ai bulli

Davos, 20 gen. (askanews) - "E qui, nell'epicentro di questo continente, crediamo che abbiamo bisogno di più crescita, abbiamo bisogno di più stabilità in questo mondo, ma preferiamo il rispetto ai prepotenti, preferiamo la scienza alla cospirazione e preferiamo lo Stato di diritto alla brutalità". Così Emmanuel Macron dal Forum economico di Davos risponde alle minacce di Trump su ulteriori dazi se l'Europa non accetta di piegarsi alle sue mire sulla Groenlandia.

"Voglio dire, non ha senso avere dazi e essere divisi, e persino minacciare ora con dazi aggiuntivi - ha spiegato - la cosa folle è che potremmo trovarci nella situazione di dover usare per la prima volta il meccanismo anti-coercizione nei confronti degli Stati Uniti se applicassero dazi aggiuntivi. Riuscite a immaginarlo? È pazzesco. Voglio dire, me ne rammarico, ma questa è una conseguenza dell'imprevedibilità e dell'aggressività inutile".

