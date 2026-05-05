ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

David, Valeria Golino: discorso Giuli di ottimo auspicio

Roma, 5 mag. (askanews) - Il discorso del ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato "di ottimo auspicio". Lo ha detto l'attrice Valeria Golino all'uscita dall'incontro al Quirinale per il consueto incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ogni anno riceve i candidati dei David di Donatello.

"Un bellissimo discorso, molto bello, sia del presidente Mattarella sia della nostra presidente", ha aggiunto riferendosi a Piera Detassis, alla guida della Fondazione Accademia del Cinema Italiano e presidente della giuria dei David.

La cerimonia di premiazione della 71esima edizione si tiene il 6 maggio, trasmessa in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà, condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti.

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