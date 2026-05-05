David, Scarano: la mia prima candidatura, io affezionata a Mattarella

Roma, 5 mag. (askanews) - "Noi abbiamo sempre bisogno delle parole del nostro presidente, sono molto affezionata al presidente, sono Cavaliere della Repubblica, mi fa molto piacere essere qui oggi per questa candidatura, che non ho mai ricevuto, questa è la prima volta che vengo candidata e sono davvero molto onorata e non vedo l'ora di ascoltarlo". Lo ha affermato l'attrice e regista Greta Scarano - candidata al David come miglior esordio alla regia per il suo film "La vita da grandi" - al suo arrivo al Quirinale per essere ricevuta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella assieme agli altri candidati alla vigilia della cerimonia di premiazione in programma mercoledì 6 maggio negli studi di Cinecittà e in diretta su Rai 1.

Greta Scarano - secondo il sito del Quirinale - è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana il 9 luglio 2021.