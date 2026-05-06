ULTIME NOTIZIE 06 MAGGIO 2026

David, Orfini (Pd) a protesta lavoratori cinema: "Giusto stare qui"

Roma, 6 mag. (askanews) - "Penso sia giusto stare al fianco di chi più ha pagato questi anni di crisi, cioé i lavoratori e le lavoratrici del cinema e dell'audiovisivo. Senza di loro non ci sarebbe nulla di quello che oggi è dentro alla celebrazione dei David, quindi mi sembrava doveroso, come in tutti questi anni siamo stati al fianco di questi lavoratori, esserci e rilanciare anche alcune questioni": lo ha dichiarato Matteo Orfini, deputato del Pd, che si è presentato davanti agli studi di Cinecittà in via Tuscolana, dove è in programma la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, per partecipare ai "Contro David", protesta dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema e dell'audiovisivo.

"Lo abbiamo detto oggi insieme a tutte le altre opposizioni al ministro Giuli: se si vuole fare una riforma, si parta da chi quella riforma l'ha già scritta, con lenostre proposte, a cominciare dal ripristino di quelle forme di tutela sociale, penso all'indennità di discontinuità, che in questi anni sono state smantellate", ha sottolineato Orfini.

La protesta è promossa da USB Cinema e sostenuta da Siamo ai titoli di Coda, movimento indipendente dei lavoratori e delle lavoratrici del settore cine-audiovisivo, "per difendere" il settore in difficoltà e "chi lo rende possibile ogni giorno", per chi, specialmente in queste grandi occasioni, è "invisibile", e "per dare voce a chi da 27 anni aspetta il rinnovo del contratto".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi