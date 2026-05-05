ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

David, Mattarella scherza con Bisio: realtà a volte supera fantasia

Roma, 5 mag. (askanews) - Durante la cerimonia per i David al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha risposto a una battuta del presentatore dell'evento Claudio Bisio, che, dopo aver ricordato di aver girato al Quirinale alcune riprese del film in cui interpretava il Capo dello Stato, chiedeva se era stato lasciato tutto in ordine.

"Era tutto in ordine - ha risposto divertito Mattarella - c'era il Cerimoniale un po' disorientato: non se ne preoccupi, la realtà talvolta supera la fantasia, anche quella del cinema".

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