David Lloyd Clubs, 57,3 milioni di investimenti in Italia

Milano, 2 nov. (askanews) - Il mercato europeo del benessere e del fitness continua a evolversi, tra nuove acquisizioni, riqualificazione delle strutture e investimenti per ampliare l'offerta. In questo scenario si inserisce la strategia di crescita di David Lloyd Leisure, gruppo britannico che nel 2025 ha registrato un fatturato di 971,5 milioni di sterline, in aumento del 13% rispetto all'anno precedente.

Un'espansione rafforzata nel 2026 dall'acquisizione di Aspria, con dieci club in quattro Paesi europei e oltre 50 mila soci.

L'intervista a Tom Davies, Country Director Italy, David Lloyd Clubs: "Il mercato europeo del fitness sta evolvendo rapidamente, e con esso anche i consumatori. Abbiamo riscontrato che i consumatori desiderano qualcosa di più di un tradizionale centro fitness. Oggi cercano una varietà di strutture riunite sotto lo stesso tetto, tra cui piscine, campi da paddle, spazi per bambini e punti ristoro, e David Lloyd risponde perfettamente a queste esigenze".

L'Italia rappresenta uno dei mercati su cui il gruppo punta per consolidare la propria presenza. Attualmente sono quattro le strutture operative nel Paese, tra Milano, Modena e Roma.

Nuovamente Tom Davies, Country Director Italy, David Lloyd Clubs: "Il nostro piano di crescita si articola su due fronti. L'apertura di nuovi centri e, come già avvenuto in passato, l'acquisizione di strutture esistenti. Siamo entusiasti di annunciare che durante l'inverno inaugureremo un nuovo club, appena fuori Milano. Si tratta di un'offerta davvero completa per David Lloyd Club".

Il piano rafforza in particolare la presenza del Gruppo nell'area milanese, dove i tre club di Malaspina, Harbour Club Milano e Arese si rivolgono a bacini di utenza differenti e complementari.

In chiusura, Tom Davies, Country Director Italy, David Lloyd Clubs: "L'anno prossimo, inoltre, verranno investiti oltre 11 milioni di euro per potenziare l'Harbour Club di Milano, una struttura già straordinaria, concentrandosi in particolare sull'offerta fitness, sulla spa e sul miglioramento delle attività per bambini, così da rendere il club la destinazione ideale per ogni componente della famiglia".

La visita di Tom Davies a Milano, in questi giorni, è stata l'occasione per presentare le novità e le prospettive di sviluppo del gruppo in Italia. Al centro della strategia, nuove aperture e riqualificazione delle strutture esistenti, con l'obiettivo di consolidare la presenza sul territorio e accompagnare la crescita del mercato del benessere.